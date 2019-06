Concours Grillmasters: Remportez un barbec' de compet'

Tout au long de l'émission, nous vous proposons de remporter un des superbes barbecues de la marque Napoléon.

Pour jouer, rien de plus simple ! Postez une photo de vous en compagnie d'amis ou de votre famille lors d'un barbecue.

La photo la plus originale et qui remportera le plus de votes l'emportera.

Vous avez jusqu'au 9 juillet pour faire voter tout votre entourage, et tenter de remporter le premier prix, un barbecue Gaz Inox d'une valeur de 1499€*, ou l'un des 4 barbecues au charbon** (d'une valeur de 379€).

A vos votes et barbec' !

*Barbecue Gaz Rogue RSE 525 RSIB Inox **Barbecue Charbon de bois pro leg 57 cm