Huit duos sur le grill !

Pour les 8 duos sélectionnés la semaine dernière, il est temps d’entrer dans le vif du sujet.

Les chefs, Sofie Dumont et Benjamin Laborie, leur ont donné rendez-vous à la ferme de la vache sans tache à Somme-Leuze.

C’est sous l’œil attentif de leurs hôtes, Françoise et Michel que les candidats devront couper un poulet et en utiliser le plus de morceaux différents pour leur préparation du jour. Interrogations, amusement, maladresse, c'est que ce n'est vraiment pas une tâche que nos candidats réalisent au quotidien.

Ils devront également cuisiner un plateau de 4 fromages belges, mais savent-ils quels sont les fromages belges parmi ceux qui leurs sont proposés ?

Sur ce plan, nos chefs seront intraitables.

Au terme des épreuves, un duo quittera l’aventure, la compétition commence…

BONUS : Retrouvez l'astuce des chefs dans Femmes d’Aujourd’hui et sur delices.be