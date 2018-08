Une date de sortie pour la série "Good Doctor" !

Une date de sortie pour "Good Doctor" ! - Eike Shroter - Eike Shroter/ABC/Courtesy of Sony Pictures Television

Énorme succès aux États-Unis, cette série médicale différente suit l’intégration d’un chirurgien fraichement diplômé et un peu particulier, Shaun Murphy, dans un prestigieux hôpital de San José.

Atteint du syndrome d'Asperger ainsi que de celui du savant, il éprouve des difficultés à s'intégrer à l'équipe. Mais en mettant son incroyable don au service de ses patients, ce jeune prodige suscitera vite de l'admiration chez certains de ses pairs !

D'autres, en revanche, n'attendront qu'une erreur de sa part pour le mettre hors course...

Après "Dr House", David Shore signe une nouvelle série médicale avec Freddie Highmore ("Charlie et la chocolaterie", "Arthur et les Minimoys") dans le rôle principal, mais aussi Nicholas Gonzales, Antonia Thomas et Beau Garrett.

Découvrez la série inédite "Good Doctor" en version multilingue au rythme de 2 épisodes tous les jeudis, dès le 23 août à 20h20 sur La Une!

Autre bonne nouvelle, une deuxième saison avec Lisa Edelstein est d'ores et déjà confirmée.