"Good Doctor" : la série médicale différente à ne pas manquer !

THE GOOD DOCTOR - SEASON 1 - Jack Rowand - Jack Rowand/ABC/Courtesy of Sony Pictures Television

Son visage vous dit quelque chose ? C’est normal, Freddie Highmore c’est ce petit garçon qui crevait l’écran au côté de Johnny Depp dans "Charlie et la chocolaterie" et "Neverland".

À présent âgé de 26 ans, l’acteur s’est récemment illustré dans la série glaçante "Bates Motel" dans le rôle du tueur en série Norman Bates. Sa performance impressionnante lui a valu de nombreuses nominations ainsi qu’un People’s Choice Award en 2016.

Laissez-le vous épater une nouvelle fois dans ce rôle de médecin autiste doté d'une intelligence supérieure à la moyenne, fragile et touchant à la fois, auquel on s’attache immédiatement !

"Je pense que c'est le rôle le plus difficile que j'ai jamais eu, mais aussi le plus excitant et le plus gratifiant" a exprimé l’acteur dans Variety.