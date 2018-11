Revoir les premiers épisodes de "Good Doctor" saison 2 !

S02 ép. 1 : Adieux et retrouvailles Le Dr Andrews vient de prendre la direction de l'hôpital - et la présidence du conseil d'administration - et fait passer à tous les internes leur entretien d'évaluation annuel. Jared effectue sa dernière journée à St Bonaventure, qu'il quittera pour un hôpital à Denver. En binôme avec Shaun, ils travaillent au dispensaire mobile créé par le Dr Glassman, pour soigner des SDF. Ils prennent en charge Harry, qui semble souffrir de schizophrénie, et chez qui Jared soupçonne une méningite...