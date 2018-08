Revoir gratuitement les premiers épisodes de "Good Doctor", série événement ! - Jack Rowan/ABC/Courtesy of Sony Pictures Television

Énorme succès aux États-Unis (et désormais chez nous aussi), "Good Doctor", du créateur de "Dr House", suit un chirurgien atypique et attachant, le jeune diplômé Shaun Murphy… Un médecin pas comme les autres puisqu’il est atteint d’autisme doublé du syndrome du savant. Sa façon de penser est unique !

Considérée comme un atout par certains de ces pairs, comme son mentor le Dr Glassman, sa maladresse dans ses rapports aux autres, quant à elle, lui vaudra quelques détracteurs…

Shaun parviendra-t-il à surmonter les difficultés et se faire accepter au sein de l’équipe ?

Si le charisme du jeune Freddie Highmore crève l’écran, ce n’est certainement pas le seul atout de la série. Un épisode, un cas, un sujet de société, on est bien loin d’une simple série médicale. Acceptation des différences, racisme, harcèlement au travail, transsexualité, inégalités et privilèges, sexisme… Tous ces sujets et bien d’autres sont abordés dans "Good Doctor".