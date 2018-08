Le premier épisode de "The Good Doctor" disponible gratuitement sur Auvio !

THE GOOD DOCTOR - SEASON 1 - Jack Rowand - Jack Rowand/ABC/Courtesy of Sony Pictures Television

Après avoir séduit les Américains, cette prochaine série fait couler l'encre chez nous depuis le début de l'été. Et oui, plusieurs raisons ne vous ferons plus hésiter !

C'est d'abord une série médicale différente des autres. Réalisateur de "Dr House", David Shore nous réserve bien des surprises.

De plus, le casting compte notamment Freddie Highmore, notre acteur de 26 ans qui avait brillé dans "Charlie et la Chocolaterie" et "Arthur et les Minimoys". Bref, un jeune acteur qui a déjà fait ses preuves aux côtés de grands cinéastes !

Ne manquez pas le lancement de la série jeudi 23 août à 20h20 sur La Une en version multilingue, ou dès ce soir avec le premier épisode sur Auvio.