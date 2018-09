"Good Doctor" : quand Shaun Murphy se retrouve face à un patient autiste

Dans le deuxième épisode de votre soirée, la vie de Shaun se retrouve en danger ! A l'origine de cette mésaventure ? Une rencontre avec sa voisine Lea, en colère contre leur propriétaire qui lui a coupé le courant sous prétexte qu'elle écoute sa musique trop fort.

Shaun confirme qu'il est obligé de mettre des bouchons d'oreilles. Léa repart, fâchée, non sans avoir croqué la dernière pomme de Shaun.

Dans le magasin où il se rachète une pomme, un braqueur arrive et réclame la caisse et les portefeuilles des clients présents. Face à des ordres contradictoires, et sous l'effet du stress, Shaun se met à faire les cent pas et refuse d'obéir...