"Good Doctor" de retour : tout savoir de la saison 2

(Attention, spoilers sur la saison 1)

Après l'annonce du Dr Glassman concernant son cancer, la saison 2 débute avec son traitement et son remplacement par le Dr Andrews à la tête de l’hôpital St. Bonaventure. Nous verrons aussi comment la nouvelle affectera Shaun et fera évoluer leur relation.

De son côté, Shaun se trouve en difficulté cette saison. Il devra faire face aux conséquences de son erreur médicale et a pour challenge cette année d'améliorer sa communication avec les patients. Mais la tâche n'est pas facile lorsqu'on ne parvient pas à gérer ses émotions. Face à tous ces changements dans l’hôpital, Shaun est plus isolé que jamais...

"On l’a vu sortir de sa coquille lors de la première saison, être plus à l’aise avec certaines personnes, un peu moins timide. Et je pense que dans la saison 2, on verra un Shaun plus sûr de lui, plus assertif à certains moments et qui n’hésite pas à clamer son opinion dans le cadre médical " explique Freddie Highmore sur iHollywoodTV.