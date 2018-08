Freddie Highmore se confie sur son rôle dans "The Good Doctor" !

Le héros de "Charlie et la Chocolaterie" en tête d'affiche de "The Good Doctor" ! - © Tous droits réservés

Plus de dix ans ont passé depuis "Charlie et la Chocolaterie" et les aventures de "Arthur et les Minimoys".

A maintenant 26 ans, Freddie Highmore explore de nouveaux terrains dans sa vie d'acteur. Et pourquoi ne pas envisager des rôles insoupçonnés ? Dans la série "The Good Doctor", il se retrouve dans la peau de Shaun Murphy, un jeune chirurgien surdoué atteint du syndrome d'Asperger.

Réjoui à l'idée de travailler avec David Shores, Freddie fait aussi part de son enthousiasme pour le nouveau rôle qu'il incarne : "un personnage passionnant et différent du rôle que j'avais dans 'Bates Motel', un personnage avec des spécificités que je n'avais jamais explorées" confie-t-il à TF1.

Jouer l'autisme demande du travail pour un acteur.

Pour livrer la meilleure interprétation, le comédien explique s'être aidé de quelques documentaires, avoir fait plusieurs recherches mais aussi, avoir longuement discuté avec des personnes confrontées de près ou de loin à l'autisme.