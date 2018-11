Freddie Highmore dévoile un nouveau talent dans "Good Doctor"... - Bettina Strauss - Bettina Strauss/ABC/Courtesy of Sony Pictures Television

Intitulé "Hello" dans sa version originale, on y retrouve l’équipe de l’hôpital St Bonaventure où le docteur Andrews, désormais Président, prend ses marques et assoit son autorité depuis le départ de Glassman.

Pendant ce temps, Jared accompagne Shaun pour soigner des sans-abris, afin d’apprendre à mieux communiquer avec les patients, son grand défi cette saison !

Selon l’acteur, l’écriture du script l’a aidé à exploiter les perspectives des autres personnages, pas seulement de Shaun. Sans mentionner le fait que retenir ses lignes étaient beaucoup plus facile ! "Ou si les répliques ne sont pas bonnes, vous n’avez à vous plaindre que de vous-même." plaisante-t-il sur ABC Radio.