Êtes-vous prêts pour la saison 2 de "Good Doctor" ?

Vous avez été nombreux à nous la réclamer, on peut enfin vous annoncer qu’il n’y en a plus pour très longtemps avant de retrouver la saison 2 de "Good Doctor". Et en intégralité ! Cela va de soi, mais souvenez-vous, quelques semaines après le final de la première salve, deux épisodes de la saison 2 vous donnaient déjà rendez-vous sur La Une. Une exclusivité alors que ceux-ci venaient tout juste d’être diffusés aux Etats-Unis. Cette fois, ce sont bien 18 épisodes inédits (dont on vous révélait les premières infos) qui vous seront donnés de voir. Soyez prêts…