Deux acteurs quittent la série "Good Doctor" !

Ce soir, dans l'épisode intitulé "Question de genre", Shaun et Jared vont s'occuper de Quinn, une adolescente qui se plaint de maux de ventre. C'est sa grand-mère qui l'a amenée. Shaun et Jared découvrent que Quinn est en fait un garçon, qui souffre de dysphorie de genre, autrement dit qui est transgenre. Né garçon, il se sent fille. Ses parents sont au courant mais sa grand-mère refuse d'accepter la situation. Jared comprend, mais pour Shaun la biologie passe avant la psychologie. Il pose des dizaines de questions à Quinn, ce que Jared prend pour du harcèlement, alors que Shaun essaie juste de comprendre...

Rendez-vous le jeudi 4 octobre dès 20h35 sur La Une.