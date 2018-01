On vous dit tout sur Leven Rambin, l'héroïne de "Gone" !

Si l’actrice de 27 ans excelle dans ce rôle, c’est parce qu’elle s’est préparée sans ménagement.

Elle s’est énormément renseignée sur le sujet des disparitions, au point d’en faire des cauchemars !

"Avant 'Gone', j’étais naïve, je ne réalisais pas la chance que j’avais de vivre en sécurité. J’ai fait beaucoup de recherches pour le rôle de Kick, je me suis intéressée à des histoires sombres. Il a fallu me mettre dans la peau de ces gens kidnappés et ça me poursuivait la nuit. Je rêvais que mes parents disparaissaient sans laisser de trace. C’était effrayant !" raconte-t-elle dans Télé 7 jours.