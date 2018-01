Gone : une nouvelle série policière à découvrir de toute urgence !

"Gone" est une excellente raison de revoir Chris Noth, bien connu pour son rôle de Mr Big dans "Sex and the City", aperçu depuis dans "New York, section criminelle" et "The Good Wife".

Le reste du casting est également intéressant, dans le rôle de Kick on retrouve la jeune Leven Rambin qui s’est déjà illustrée dans la série médicale "Grey’s Anatomy" et dans "Hunger Games".

Pour compléter le trio, on demande Danny Pino dans le rôle de l’acolyte de Kick. L’acteur de 43 ans est connu pour ses rôles dans "Cold Case" et dans "New York, unité spéciale" pendant 4 saisons.