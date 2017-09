Une intelligence artificielle prédit la fin de Game of Thrones

Quel fan de "Game of Thrones" ne rêve pas de connaître d’ores et déjà le dénouement de la série la plus diffusée dans le monde ? L’impatience est d’autant plus grande depuis que George R.R. Martin, l’auteur des romans à la base de la série, tarde à publier son sixième tome The Winds of Winter (les vents de l’hiver).