Sophie Turner de "Game of Thrones" a dit oui à Joe Jonas !

Le visage de Joe Jonas ne vous est pas inconnu ? C’est normal, le chanteur de 28 ans s’est fait connaître dans le monde entier grâce à son groupe Jonas Brothers dont il partageait la vedette avec ses deux frères. Egalement acteur, il a participé à plusieurs projets sur Disney Channel. Depuis 2015, il est l’un des membres du groupe DNCE qui a cartonné avec le tube "Cake by the beach".

"Je trouve ça plus aisé de sortir avec quelqu’un qui comprend l’industrie du cinéma ou évolue dans le milieu. On se rend vite compte que l’on ne va pas voir l’autre tout le temps et on se sent moins mal de dire : 'Mon agent ne veut pas que je fasse ça'" avait récemment déclaré l’actrice au magazine InStyle. Il semblerait qu'elle ait fait le bon choix avec Joe Jonas...