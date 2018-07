Quand les fans de GoT détournent les photos de mariage de Kit Harington et Rose Leslie !

Kit Harington et Rose Leslie, en couple depuis 2012, se sont dit oui samedi dernier en Ecosse sous les yeux de leurs proches et de leur deuxième famille, le casting de "Game of Thrones"… mais aussi sous les yeux de leurs milliers de fans sur le web et les réseaux sociaux, qui n'en ont pas raté une miette !

Comme d’habitude, il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les internautes s’emparent de l’événement avec humour, laissant échapper quelques références à l’univers créé par George R.R Martin.

De ce fait, en plus de Maisie Williams (Arya Stark), Emilia Clarke (Daenerys) ou encore Peter Dinklage (Tyrion Lannister), un certain marcheur blanc s’est lui aussi invité à la cérémonie… Ou pourquoi ne pas échanger la mariée par un autre sauvageon ?

Encore une fois, les fans se sont lâchés ! On attend le mariage de Sophie Turner et Joe Jonas avec deux fois plus d'impatience...