Pourquoi Ed Sheeran souhaite la mort de son personnage dans "Game of Thrones" ?

Récemment, l'acteur est revenu sur cet épisode en partageant à Buzzfeed une solution qui aurait peut-être contenté les fans de la série : une mort brutale dont seul George R. R. Martin a le secret, évidemment !

"Je sais ce que les fans de Game of Thrones espéraient pour mon personnage. Je suis sûr qu’ils espéraient voir mon personnage tué de façon brutale, mais je pense que mon personnage est toujours là-bas. Je pense qu’il chill. C’était fun d’être dans Game of Thrones, mais je pense vraiment qu’ils auraient dû me tuer dans cet épisode. Je pense que ça aurait été la rédemption pour les gens qui n’ont pas aimé."

Inutile de préciser qu'il ne reviendra pas en 2019 dans la dernière saison. "Personne ne veut me voir revenir. Je voulais faire un cameo, et j’en ai fait un. Je suis cool avec ça. Je me suis amusé."

