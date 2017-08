Peter Dinklage : " arrêtez d'acheter des huskies ! "

(ATTENTION SPOILERS !) Suite aux événements choquants qui ont conclu la cinquième saison, notamment le destin tragique de Jon Snow aux mains des traîtres de Châteaunoir, la fuite de Daenerys face aux Fils de la Harpie à Meereen et l’humiliation publique de Cersei dans les rues de Port-Réal, les survivants de tout Westeros et Essos se regroupent pour continuer à avancer inexorablement vers leurs destins incertains. Des visages familiers formeront de nouvelles alliances pour renforcer leurs stratégies de survie tandis que de nouveaux personnages vont émerger pour challenger l’équilibre fragile du pouvoir tant à l’est qu’à l’ouest, au nord et au sud.