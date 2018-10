Peter Dinklage annonce une fin brillante à "Game of Thrones" ! - © Tous droits réservés

"Il n'y a pas de meilleurs auteurs en télévision que Dan Weiss et David Benioff. Ils ont terminé la série d'une manière brillante. Bien meilleure que ce que j'aurais pu imaginer, et les gens vont l'adorer", commente-t-il dans Entertainment Tonight, avant d'en dire plus sur le personnage qu'il incarne depuis 8 ans.

"Ça se finit d'une manière sublime pour mon personnage, que ce soit tragique, ou non." conclut l'acteur qui se tourne déjà vers de nouveaux projets au cinéma.

Nous voilà bien avancés ! Des révélations qui, une fois de plus, attisent l'empressement des fans pour qui la sortie de la saison 8 (prévue en 2019 aux États-Unis) semble encore si loin... Ne dit-on pas que les meilleures choses ont besoin de patience.