Nouvelle bande-annonce ébouriffante pour la saison 7 de Game of Thrones !

Visiblement, la nouvelle saison s'annonce une nouvelle fois grandiose. Dans une bande-annonce courte et intense, on peut voir Daenerys, la mère des dragons débarquer sur la terre de ses ancêtres. Cersei est plus menacée que jamais tandis que les batailles sanglantes font rage.



Une bande-annonce en bonne et due forme pour à la fois calmer les fans et les rendre encore plus impatients ; le paradoxe !