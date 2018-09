"Game of Thrones" : ne manquez pas la 7e saison, toujours plus spectaculaire !

Ressortez pulls et manteaux (et pourquoi pas vos tapis Ikéa) parce que l'hiver vient sur La Deux... "Game of Thrones" est enfin de retour avec sa saison 7 et autant d'épisodes !

Dernière saison avant la fin ultime, elle arrive au rythme de 3 épisodes par soirée dès le dimanche 30 septembre à 20h. Raison de plus de ne pas la manquer et d'être fin prêt pour l'arrivée de la saison 8, en 2019 aux États-Unis.