Game of Thrones : la technique surprenante de Rose Leslie pour éviter les spoilers ! - HELENSLOAN

Tout simplement, elle évite de croiser le regard de son amoureux lorsqu’il est en pleine lecture du script (qui apparemment a l’air passionnant) car il se transforme en spoiler ambulant !

"Je demande à Kit de ne pas me montrer son excitation après avoir lu un épisode, simplement parce que je ne veux rien lire dans ses yeux" raconte-t-elle à Entertainment Weekly.

Et même si la tentation de connaître la suite est forte, "cette attente me tue, j'ai hâte d'être l'année prochaine" dit-elle, elle ne cède pas et l’envoie plutôt se calmer avec une petite tisane.

"Quand il est à l'autre bout de la pièce en train de lire un script, je lui dis non, nous n'allons pas avoir de contact visuel pendant un moment. Va boire une tasse de thé et calme-toi un peu."