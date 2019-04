"Game Of Thrones" : L'avenir de 5 acteurs phares de la série

La très populaire "Mère des dragons" a déjà joué quelques rôles en parallèles de GOT. L'actrice s'est donc retrouvée dans "Terminator Genisys", "Avant toi" et "Solo: A Star Wars Story". Pour la suite, elle sera à l'affiche de "Last Christmas" aux côtés de Henry Golding et Emma Thompson, une comédie musicale signée Paul Feig.