Game of Thrones : deux acteurs vont se marier !

Premiere Of HBO's "Game Of Thrones" Season 7 - Arrivals - Frederick M. Brown - AFP

Officiellement ensemble depuis 2016 et habitant sous le même toit, ils viennent d’annoncer leurs fiançailles dans les colonnes du Times ce mercredi 27 septembre. Dans un style inspiré de la série on peut lire "les fiançailles sont annoncées entre Kit, plus jeune fils de David et Deborah Harington de Worcestershire, et Rose, fille cadette de Sebastien et Candy Leslie de Aberdeenshire".

Si la date du mariage est toujours inconnue, une source a révélé que Kit comptait depuis longtemps lui passer la bague au doigt, mais qu’il attendait le bon moment. Progressant étape par étape, il a donc attendu qu’ils soient bien installés dans leur nouvelle demeure.