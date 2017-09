Game of Thrones : découvrez les couples qui se sont formés sur le tournage…

La sauvageonne Ygrid est la première à avoir fait chavirer le cœur de Jon Snow dans la série. Couple emblématique à l’écran, leur idylle se prolonge hors plateaux depuis 2012. Kit Harington et Rose Leslie, leurs interprètes, ont vécu des hauts et des bas mais sont désormais plus amoureux que jamais et vivraient sous le même toit. Kit Harington parlait de sa rencontre avec sa dulcinée comme étant " le plus beau cadeau qu’on ait pu lui faire " dans Public.