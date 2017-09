Game of Thrones bat un nouveau record !

Mais c’est sans compter le piratage illégal. Rien que le premier épisode a été visionné 90 millions de fois dans les 72 heures qui ont suivi sa diffusion en streaming et au téléchargement. Au total, pour les 7 épisodes de la saison on compte plus d’un milliard de visionnages illégaux. Cette augmentation en flèche n’a pas empêché les audiences télévisuelles de s’envoler également, avec une croissance de téléspectateurs à la hauteur de 31%. On retiendra que cette saison aura aussi été victime d'un piratage informatique par des hackers professionnels.

" I believe I can fly "

Un tel succès, ça donne des ailes ce qui est non sans rappeler la courte vidéo postée par Emilia Clarke à la fin du tournage de la dernière saison. L’interprète de Daenerys, toujours en costume, s’était empressée de chanter le cultissime " I believe I can fly " de R Kelly. Un clin d'œil à ses trois dragons ?