Découvrez le nouveau projet d'Emilia Clarke après "Game of Thrones" !

Un virement à 360° après la sanglante série de HBO ? Pas tout à fait, Emilia Clarke avait déjà étonné ses fans en 2016 dans "Avant toi" ("Me before you"), une histoire d'amour avec Sam Claflin, remarqué dans la saga "Hunger Games".

Mais avant que ce nouveau projet ne voie le jour, ne manquez pas de la retrouver dans la saison 7 de "Game of Thrones" sur La Deux sous les traits de Daenerys du typhon de la Maison Targaryen, première du nom, Reine de Meereen... ok, on s'arrête ici !