Que devient Dennis Quaid ?

Dans le premier épisode de la soirée, Joe se teint les cheveux et se rase la barbe pour ne plus ressembler à la photo diffusée dans les médias. Raimy récupère les enregistrements des séances de thérapie de Meghan, dans lesquels cette dernière décrit la tyrannie exercée par son père sur leur famille. Raimy apprend que le diacre emmenait souvent Meghan et son frère Robby dans une propriété dans les bois, où se trouvent un chalet et une remise, pour prier et les aider à absoudre leurs péchés en les battant.