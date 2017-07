La mode des adaptations de films en séries

Elles sont toutes les deux adaptées d'un film !

Résultant souvent d'un calcul marketing pour exploiter la nostalgie des spectateurs, les séries adaptées de films sont de plus en plus présentes en télévision. On notera récemment les exemples d'Hannibal, Fargo ou L'Arme fatale que vous avez pu voir sur La Une.

Mais toutes les séries ne rencontrent pas le même succès. Ce qui paraît aisé peut parfois s'avérer compliqué. A priori, rien de plus simple que de refaire la même histoire, en mieux avec les techniques qui évoluent, un format différent, et pourtant le résultat des adaptations peut parfois s’avérer décevant. La majorité des séries échoue et beaucoup sont rapidement retirées de la programmation, mais certaines parviennent à devenir des succès, c'est le cas notamment de Frequency .