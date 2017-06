Frequency : une nouvelle série haletante !

La détective Raimy Sullivan (Peyton List) retrouve dans son garage un vieux transmetteur radio lui permettant de communiquer vingt ans dans le passé avec son père. En 1996, alors qu'elle n'avait que huit ans, l'officier de police Frank Sullivan a abandonné Raimy et sa mère afin de poursuivre une enquête sous couverture. Seulement, celui-ci s'est fait corrompre, ce qui a conduit à sa mort. Du moins, c'est ce qu'a toujours cru Raimy. Vingt ans plus tard, pour des raisons inexplicables, une voix résonne dans le vieux poste radio de la jeune femme. De l'autre côté de la transmission, c'est Frank, qui communique avec elle dans le passé. Totalement déstabilisée et incrédule, Raimy saisit cette opportunité pour avertir son père du danger qui le guette. Grâce à cette information, il survit, ce qui a pour conséquence de modifier le présent...