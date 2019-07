Une belle brochette de stars pour le prochain Fort Boyard

Ces petits nouveaux seront certainement briefés par les autres candidats de l’équipe “Cékedubonheur”, qui en sont déjà à leur 3e ou 4e participation. Autant dire qu’ils sont rodés !

Valérie Damidot, la seule femme et la capitaine de l’équipe, connait bien le Fort puisqu’elle y est déjà venue en 2014, 2016 et 2018. Elle en a certainement profité pour observer les coulisses ! En effet, celle qui anime durant l’été “Les plus belles vacances”, s’est d’abord fait connaitre comme casteuse pour la “Star Academy” et “Loft Story 2” (les coulisses, elle connaît !). Elle a également présenté “D&Co” entre 2006 et 2015.

Reconnaîtrez-vous le prochain candidat ? Voici les indices : ce chanteur a sorti un clip en 2008 qui a cartonné et il a reçu, en 2012, le prix de la Révélation francophone de l'année au NRJ Music Awards. Il s’agit bien sûr de Keen’V, que vous avez déjà vu dans "Fort Boyard" en 2012, 2015 et 2016.

Et enfin, le petit dernier s’appelle Guillaume Pley. C’est lui qui berce vos oreilles du dimanche au jeudi dans l’émission “Guillaume Radio 2.0” sur NRJ. Mais il ne boude pas non plus les plateaux télé, puisqu’il a animé le “Rising Star” en 2014 et a été chroniqueur de TPMP en 2016. Vendredi, il en sera à sa 3e participation dans“Fort Boyard”.