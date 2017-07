Samuel Etienne, le remplaçant de Julien Lepers, dans Fort Boyard !

L'équipe du prime de ce vendredi soir : Gil Alma, comédien et humoriste, Caroline Ithurbide, journaliste et animatrice télé, Guillaume Pley, animateur de radio et de télé, Samuel Etienne journaliste et animateur de télévision, Vincent McDoom, animateur et comédien, et Loup-Denis Elion, comédien et chanteur.