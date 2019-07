Qui sont les invités du prochain Fort Boyard ?

Le prochain invité a déjà participé à “Fort Boyard”, comme candidat en 2005, et comme personnage de 2016 à 2018 lors des séquences de la “Boyard Academy”. Il s’agit évidemment du chanteur Francis Lalanne, qui, à défaut d’incarner “Narcisse Lalanne” (vous vous souvenez ?), aidera ses coéquipiers dans les épreuves.

Nous retrouverons également l’humoriste Nicole Ferroni. L’ancienne enseignante devenue comédienne et chroniqueuse signera également ce vendredi sa deuxième participation à “Fort Boyard”.

Et enfin, le Fort accueillera également Pierre-Jean Chalençon, ce fan inconditionnel de Napoléon Bonaparte et futur chroniqueur de "Touche pas à mon poste ". Mais le grand public connaît surtout Pierre-Jean Chalençon pour son rôle de collectionneur et acheteur dans l’émission “Affaire conclue”.