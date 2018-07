Quelles célébrités se retrouveront au Fort Boyard ?

Si les candidats sont là pour repousser leurs limites, c'est aussi pour servir une cause : l'équipe jouera pour IMAG'IN, une association qui a pour objet de favoriser l'accès à l'éducation, d'apporter un soutien moral et d'améliorer les conditions sociales et sanitaires de populations vivant dans la misère et l'exclusion.

Parrain de l'association mais aussi humoriste et comédien, Artus se joindra à l'équipe pour défendre sa cause. Plutôt polyvalent, il a notamment prouvé ses talents de danseur dans la 7e saison de "Danse avec les stars".

Âgé de 30 ans aujourd'hui, il avait déjà participé à Fort Boyard en 2014 et en 2017.

Ne manquez pas Fort Boyard, ce vendredi 20 juillet à 20h15 sur La Une !