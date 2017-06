Olivier Minne vous attend sur le Fort !

Pour cette 28ème saison, Le Père Fouras a, plus que jamais, la ferme intention de protéger son trésor. Durant tout l’hiver, il a réfléchi, cogité, pour inventer de nouvelles cellules et aventures, qu’il espère, mettront en échec l’équipe venue affronter le Fort. Cela suffira-t-il face à une équipe motivée composée de six personnalités soutenant une même association ?