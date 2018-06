Olivier Minne et Vincent Lagaf vous attendent au Fort !

Du beau monde se bouscule au Fort… Nelson Monfort, Adeline Blondieau, Joyce Jonathan, Brahim Asloum, Thierry Beccaro, Enora Malagré, Laure et Florent Manaudou, Camille Lacourt, l'équipe de C à vous : Anne-Élisabeth Lemoine, Patrick Cohen, Jean-Michel Apathie, Maxime Switeck, Abdel Alaoui et Eleonora Galasso mais également Slimane, Claudio Capeo, Tal, Lenni Kim ou encore l'animateur Cauet et beaucoup d'autres !

Des personnalités qui, comme chaque année, joueront pour des associations caritatives.