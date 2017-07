Olivier Minne en pleurs sur Fort Boyard !

L'équipe du prime de vendredi soir : Camille Cerf, Miss France 2015 et mannequin, Nelson Monfort, animateur et journaliste sportif, Gérard Vivès, comédien et animateur, Agathe Auproux, journaliste et chroniqueuse de télévision, Thierry Samitier, comédien et Magloire, comédien et animateur de télévision. Autour d’Olivier Minne, retrouvez les personnages du Fort : Le Père Fouras, Felindra, Blanche, Rouge, Lady Boo, Mister Boo, Willy Rovelli, Passe-Partout & Passe-Muraille. Rendez-vous vendredi 14 juillet à 20h50 sur La Une.