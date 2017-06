Loana, bientôt sur La Une !

A ses côtés, Enjoy Phoenix , blogueuse et youtubeuse spécialisée dans la mode et la beauté, embarque dans l'aventure. Lors des tournages qui se déroulaient en mai dernier, des chanteurs se sont également pris au jeu. Olivier Dion et Alma, revenue de l'Eurovision, se sont lancés à corps perdus dans des épreuves toujours plus inattendues.

Laurent Maistret compte lui aussi tirer son épingle du jeu. Aucun doute que le gagnant de Koh-Lanta 2014 et de "Danse avec les stars" 2016 sera un véritable atout pour son équipe.

Enfin, ce "Fort Boyard" signe la venue de Loana sur La Une. La reine de la télé-réalité a quitté les plateaux du Loft et des Anges pour présenter, depuis avril dernier, des émissions TV: Les interviews de Loana et le Journal intime de Loana sur Non Stop People. En février, elle sortait également un single " Love Me Tender ", une reprise d’Elvis Presley.

Ce vendredi, elle se révélera sportive et stratège pour les besoins de "Fort Boyard" !