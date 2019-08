Laurent Kérusoré de PBLV revient dans Fort Boyard : il promet du lourd !

A ses côtés, on retrouve la célèbre aventurière de Koh Lanta Clémence Castel ; le chanteur Olivier Dion qui interprète actuellement d’Artagnan dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires ; le pilote de formule 1 Romain Grosjean pour une première participation ; l’animateur et producteur artistique Thomas Isle ; et la journaliste et animatrice de C8 Caroline Ithurbide.

Ensemble ils récolteront un max de Boyard pour l’association franco-suisse Hubert Gouin – Enfance & Cancer qui soutient la recherche contre le cancer depuis sa création en 2004.