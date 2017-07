Jade Foret à l'assaut du Fort !

La mannequin fera équipe avec Cyril Féraud, animateur télé et journaliste, Sandrine Corman, animatrice de télévision et de radio, Jarry, humoriste, Alex Goude, animateur télé, metteur en scène et comédien et Tom Villa, humoriste et chroniqueur télé. A voir ce vendredi 28 juillet à 20h20 sur La Une.