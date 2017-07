Frédéric Lopez : pourquoi a-t-il enfin fait son coming out ?

Mais le 7 novembre dernier, il a ressenti à son tour le besoin de se livrer. Ému par le témoignage de son invité, Pascal Pellegrino, dans l’émission " Mille et une vies ", l'animateur de France télévisions a évoqué son homosexualité :

"Votre histoire me touche particulièrement parce que j'ai vécu la même chose. Pendant très longtemps, j'ai eu peur de cette homosexualité que je ressentais et, au fond, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui accepte, tout le monde le sait autour de moi mais je n'en ai jamais parlé publiquement et je n'en parlerai jamais d'ailleurs", avait-il confié avant d'ajouter : "Il y a des enfants et des adolescents dans ce pays qui se suicident parce qu'ils ressentent ça et parce que vous témoignez à visage découvert, j'ai choisi d'en parler publiquement. Pour la seule fois de ma vie. Je sais que ça va surprendre beaucoup de gens mais c'est parce que vous m'inspirez beaucoup. "

Frédéric Lopez ne souhaitait pas revenir sur cette confidence : " Je n'ai aucune explication à donner, aucune justification.", avait-il précisé.

Un secret de longue date

Mais, interrogé par Philippe Vandel ce 30 mai dans Tout et son contraire sur France Info, il accepté d’expliquer ce qui l’avait poussé à tenir cela secret pendant si longtemps : "J'avais un enfant qui était à l'école et je n'avais pas envie qu'il subisse des conséquences de ça. À partir du moment où il est sorti et qu'il assume toute la situation, je me suis demandé pourquoi je ne le dirais pas."