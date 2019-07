Fou rire garanti : Valérie Damidot complètement engluée à Fort Boyard (vidéo)

Et pour patienter (dans la bonne humeur) jusqu’à la diffusion de l’émission, voici une vidéo exclusive ! Attention, préparez vos zygomatiques !

On y voit Valérie Damidot, la capitaine de l’équipe, qui doit se confronter à l'épreuve de l'araignée de Fort Boyard. Elle doit décoller les œufs de l'araignée du sol, viser une cible qui se trouve en face d’elle et la frapper. La clé descend alors petit à petit dans un tube, que la candidate pourra ensuite récupérer. Ça, c'est la théorie ... Mais dans la pratique, tout est beaucoup plus compliqué ! Le sol est hyper collant, et Valérie, complètement engluée, ne parvient pas à s'en sortir.

Résultat ? Un des plus gros fou rire de l'émission pour Guillaume Pley et les autres membres de l'équipe, qui l'encouragent chaleureusement.