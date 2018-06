Fort Boyard : Olivier Minne entouré d'une équipe de choc pour un deuxième épisode !

Issus de domaines différents, les membres de la nouvelle team se réunissent pour aider les populations du Bénin. L'association "Kelina" s'occupe des actions socio-éducatives et sanitaires auprès des femmes et des enfants.

Ses missions ? Lutter contre l'exode rural et le travail des enfants, mais aussi, soutenir les formations scolaires et le développement sanitaire et culturel de la région.