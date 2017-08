Fort Boyard : les épreuves qui ont mal tourné

Dernier accident en date, celui de Samuel Etienne, en août dernier ! Le remplaçant de Julien Lepers s’est cassé deux côtes en participant à une épreuve de ski : " J’ai trouvé que les épreuves étaient plus dures physiquement, en tout cas celles sur lesquelles je suis tombé. Et, littéralement, je suis tombé, je me suis cogné... Je me suis même cassé deux côtes " a-t-il déclaré à Télé-Loisirs.