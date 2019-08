Fort Boyard : les anecdotes peu ragoûtantes des candidats

L’animatrice a eu une belle surprise en rentrant chez elle après sa participation au jeu télévisé en 2016, alors qu’elle avait notamment fait un petit tour dans la cabine téléphonique du père Fouras. Une épreuve où il ne faut pas avoir peur des insectes…

"On rentre à Paris en voiture, c’est quand même cinq ou six heures de route. Il est trois heures du matin, je me déshabille en arrivant chez moi pour me coucher" commence-t-elle à expliquer au site 20 minutes.

"Le lendemain matin, j’entends ma fille qui hurle… Dans le panier de linge sale, il y avait une énorme blatte, une blatte géante qui était dans mes fringues de Fort Boyard ! Et là, je me dis 'mais où a voyagé cet animal ?' Je me refais les six heures de trajet, et je n’étais pas bien. Peut-être qu’elle était dans mes cheveux et que je ne l’ai pas sentie… Ça m’a traumatisé et c’est toujours une énigme pour moi".

Un passager clandestin qu’elle n’est pas près d’oublier ! Cette année, Valérie Damidot se souviendra d’une épreuve particulièrement collante.