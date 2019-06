Fort Boyard : le retour de Patrice Laffont en images

Cet été, Fort Boyard fête ses 30 ans !

Un anniversaire célébré en grande pompe par le Père Fourras (qui n’a pas pris une ride), grandes nouveautés à l’appui. Mais c’est aussi l’occasion de regarder en arrière et de faire revenir de mythiques épreuves, et surtout son mythique présentateur de 1990 à 1999… 20 ans plus tard, Patrice Laffont est bel et bien de retour au vaisseau de pierre !

Ce dernier s’est dit "flatté" d’avoir été approché par la production pour fêter cette année très spéciale. "Quand ils m’ont expliqué que mon personnage allait sortir d’un placard où il se trouvait depuis vingt ans, qu’il pensait être toujours l’animateur de Fort Boyard, ça m’a fait marrer. Cet endroit, ce jeu, c’est une grande partie de ma vie, je n’ai donc pas hésité une seconde." raconte-t-il dans Télé-Loisirs.

Vendredi 21 juin, date du grand retour de l’émission sur vos écrans, vous avez pu le découvrir aux commandes de la Machine à remonter le temps. Une nouvelle épreuve qui plonge les candidats dans une autre époque.

