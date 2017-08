Fort Boyard : la revanche de Cyprien

Le youtubeur de 28 ans a avoué dans une de ses vidéos avoir réalisé un rêve d’enfance en participant au jeu télévisé : " j’adorais cette émission quand j’étais gamin " et qualifie sa première expérience de " super moment ". " On s’est éclaté, j’ai adoré me prendre des lombrics sur le visage " plaisante-t-il sur sa chaîne.

Et il avait prévenu ses abonnés, il retournerait dans l’émission coûte que coûte : " j’y retourne quand ils veulent et s’ils ne veulent pas j’y retourne quand même, je prends un bateau ". Inutile de prendre de telles mesures, il sera bel et bien de retour dans Fort Boyard ce vendredi 25 août à 20h20 sur La Une.