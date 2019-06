Fort Boyard est de retour : tout savoir sur la 30e saison !

Parmi les candidats de cette année, des habitués et des nouvelles têtes. Dans cette deuxième catégorie on attend avec impatience la venue de deux duos incontournables dans leur domaine respectif, les rappeurs Bigflo & Oli et les humoristes youtubeurs McFly et Carlito. Amis dans la vie, ils vont faire trembler les murs du Fort !

Il y aura aussi des visages connus des ondes de la RTBF avec Pierre-Jean Chalençon d’Affaire Conclue dont c’est la première participation, ou encore Fabienne Carat et Laurent Kérusoré de Plus belle la vie.

Pour la première émission, l’animatrice Elodie Gossuin fera équipe avec l’animateur Bruno Guillon, le sportif Camille Lacourt, l’aventurier Laurent Maistret, l’animatrice Anne-Gaëlle Riccio et le comédien Gérard Vives pour soutenir l’association Sourire à la Vie qui a pour objectif d’aider les enfants diagnostiqués d’un cancer. Le site officiel de l’émission a dévoilé une photo de l’équipe où l’on peut notamment apercevoir le nouveau t-shirt anniversaire.

Retrouvez Fort Boyard pour 11 épisodes inédits chaque vendredi soir à compter du 21 juin à 20h50 sur La Une.